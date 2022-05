Três cães em situação de maus-tratos são resgatados após serem flagrados comendo as próprias fezes, no Ceará

Nesta segunda, três cães foram resgatados em situação de maus-tratos, após uma denúncia anônima sobre o crime, no Ceará

Nesta segunda-feira, 02, três cães foram resgatados em situação de maus-tratos, após uma denúncia anônima sobre o crime, em Sobral, na região norte do Ceará.

No local, policiais militares flagraram os cães comendo as próprias fezes. A suposta tutora dos animais foi levada a uma delegacia, mas foi liberada após prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar do estado considerou os sinais de maus-tratos como ‘evidentes’, e o resgate foi realizado pelos militares do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), após denúncias.

Diante do flagrante, a suposta tutora dos animais, identificada como Maria Nilsa Ferreira, de 48 anos, foi conduzida para prestar esclarecimentos formais na Delegacia de Sobral, local onde foi lavrado procedimento com fundamento no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

Após receber informações sobre uma suspeita que praticava maus-tratos contra animais domésticos, o Batalhão especializado em crimes ambientais, BPMA, se dirigiu ao local denunciado. Ao realizar a verificação, os PMs constataram indícios de subnutrição nos cães.

Na ocorrência, um médico veterinário também foi até o local e atestou os maus-tratos aos animais, que foram encaminhados para o centro Veterinário Anjos Pet para tratamento e futura adoção.