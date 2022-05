Governo articula derrubar cassação de Silveira no plenário

Depois de incentivar atos pela “liberdade de expressão” no Palácio do Planalto e nas ruas no 1º de maio, nos quais o deputado condenado Daniel Silveira (PTB-RJ) foi ovacionado, a bancada bolsonarista prepara, nos bastidores e com anuência do presidente Arthur Lira (PP-AL), mais uma ofensiva para confrontar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma operação encabeçada por deputados das frentes agropecuária e evangélica – as maiores da Câmara -, está em curso para derrubar, no plenário, o parecer do Conselho de Ética que recomendou, há mais de dez meses, a suspensão do mandato de Silveira.

São necessários pelo menos 257 votos para aprovar o parecer. As planilhas da bancada da Operação Silveira apontam que, hoje, há mais de 320 votos para enterrá-lo.

Em críticas veladas ao STF, o presidente Arthur Lira tem reiterado que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a cassação de mandato de um parlamentar.