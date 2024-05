Whindersson fará show beneficente no estádio do Vasco para ajudar vítimas das chuvas no RS?

Gente, olha só que iniciativa mais maravilhosa que o Whindersson Nunes propôs ao Vasco da Gama. O humorista se ofereceu para fazer um show no estádio São Januário, do time carioca Vasco da Gama, a intenção dessa parceria entre o time carioca e o influencer seria para arrecadar dinheiro para as vítimas das enchentes catastróficas do Rio Grande do Sul.

Whindersson perguntou nas redes sociais se o time carioca estaria disposto a ceder o local, que tem capacidade para quase 50 mil pessoas.

“Podia me emprestar São Januário né, não Vasco Da Gama? Eu faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bora?”, perguntou Whindersson. “Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no pv pra combinar os detalhes”, respondeu o perfil oficial do time no X – antigo Twitter.

Tanto a assessoria de Whindersson Nunes quanto o Vasco da Gama não confirmaram se o show beneficiente vai acontecer.