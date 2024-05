Gracyanne faz post enigmático após decisão contra Belo: “Pior”

As fofoqueiras estão de olho nas publicações de Gracyanne Barbosa, afinal, ela tomou a decisão de parar de seguir Belo em suas redes e o bloquear. A publicação enigmática que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha e aconteceu após uma entrevista ao Leo Dias.

Em seus stories no Instagram, Gracyanne postou uma imagem com a seguinte frase: “Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior”. Os famosos anunciaram o fim do casamento em abril deste ano. No entanto, quando o divórcio se tornou público, eles já estavam separados há oito meses.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa já revelou desaprovar algumas atitudes de Belo. Recentemente, a musa fitness fez um desabafo ao lamentar a ‘falta de posicionamento’ do artista no palco do ‘Domingão do Huck’.