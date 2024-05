Madonna posta vídeo com Pabllo Vittar e agradece Brasil após show em Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após a apresentação em Copacabana, Madonna postou um vídeo do show e agradeceu ao Brasil. No trecho, ela dança com Pabllo Vittar segurando a bandeira do país ao som de “Music”.

“Culpe o Rio. Obrigada, Brasil”, escreveu ela. Ela marcou a drag queen na publicação.

O encerramento da turnê “Celebration”, que comemora os 40 anos de carreira da cantora, contou com 1,6 milhão de pessoas, segundo a Riotur, empresa de turismo vinculada à prefeitura, e se tornou o maior público da artista.