Datas dos debates presenciais já estão definidas

Confira a programação dos importantes eventos políticos que antecedem as eleições

As emissoras de televisão e rádio já agendaram as datas para os debates entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022. O primeiro encontro entre os presidenciáveis deve ocorrer na CNN, no dia 6 de agosto, antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral. O último debate programado é o da TV Globo, que deverá ocorrer em 29 de setembro, na quinta-feira que antecede o primeiro turno.



Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar na Justiça Eleitoral os nomes indicados para concorrer aos cargos em disputa no pleito deste ano. No dia 16 de agosto, a corrida eleitoral é iniciada formalmente.

Rodolfo Schneider, novo diretor de jornalismo da Band, confirma data para receber presidenciáveis

Confira a programação completa dos debates dos candidatos à Presidência já agendadas:

Primeiro turno:

6 de agosto – CNN

9 de agosto – Jovem Pan

14 de agosto – Band

2 de setembro – Rede TV

8 de setembro – O GLOBO, Valor e CBN

13 de setembro – TV Aparecida

22 de setembro – Folha e UOL

24 de setembro – SBT, O Estado de S. Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM

29 de setembro – TV GLOBO

Segundo turno:

3 de outubro – CNN

4 de outubro – Band

11 de outubro – Jovem Pan

13 de outubro – Folha e UOL

22 de outubro – SBT, O Estado de S. Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM

28 de outubro – TV GLOBO