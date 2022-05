Lula diz ter ‘distância muito grande’ de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais

E completou: “Eu estou tranquilo e estou com certeza que nós temos todas as condições para ganhar as eleições em 2022”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira ter uma “distância muito grande” nas pesquisas recentes em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal concorrente na disputa.

“O Bolsonaro recuperou três ou quatro pontos nas pesquisas depois da saída do Moro, mas se você perceber bem a nossa distância continua acima de 15 pontos no Brasil, e isso é uma distância muito grande.”

E completou: “Eu estou tranquilo e estou com certeza que nós temos todas as condições para ganhar as eleições em 2022”.

Em março, a última pesquisa do Datafolha mostra que Bolsonaro demonstrou ter recuperado um pouco de fôlego na corrida para o Palácio do Planalto e chegou a 26% de intenções de voto na disputa, que segue sendo liderada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, com 43%.

Empatados em terceiro lugar vêm ex-juiz Sergio Moro (Podemos, 8%) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT, 6%), seguidos de perto por um pelotão de adversários.

Lula segue líder das simulações de segundo turno para o pleito de outubro, mas Bolsonaro encurtou as distâncias para todos os seus adversários.

A pesquisa aponta Lula à frente do incumbente em todos os cenários por uma distância semelhante no primeiro turno, de 43% (44% em 1 das 4 simulações) a 26%. Isso levaria a uma segunda rodada da eleição, no dia 30 de outubro.

No levantamento anterior do Datafolha, feito de 13 a 16 de dezembro passado, Lula vencia Bolsonaro por 59% a 30%. A diferença caiu para 55% a 34%. Dez por cento dos ouvidos não votariam em nenhum dos dois.