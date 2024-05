Homem sofre golpes de faca após discussão de trânsito em MT

Durante uma discussão de trânsito na madrugada deste sábado (4), um motorista foi atacado com facadas por um suspeito, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O incidente ocorreu no Bairro Jardim Oliveira, com a esposa da vítima presente no veículo.

Segundo relatos da Polícia Militar, uma viatura foi chamada ao local após a esposa conseguir conter o agressor. Ela explicou às autoridades que a briga entre seu marido e o suspeito começou após a colisão entre os carros. Posteriormente, o agressor teria pego um facão e desferido golpes contra o motorista.

A facada atingiu a mão esquerda da vítima. A esposa, lutadora de jiu-jitsu, conseguiu aplicar uma técnica de imobilização no suspeito até a chegada da viatura policial.