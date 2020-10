Súmula do STF pode beneficiar Andressa Suita a ter direito de partilha de bens com Gusttavo Lima

PUBLICIDADE

Apesar de ser casada em regime de separação total de bens, conforme a própria Andressa Suita declarou em entrevista, ela pode se beneficiar de uma súmula do STF se quiser levar seu divórcio para a Justiça. Pelas declarações de Gusttavo Lima, ele não deseja formalizar a situação do ex-casal na justiça e deixou claro que pretende resolver diretamente com a influencer os acordos financeiros necessários para o sustento dos dois filhos que tem com ela. Andressa, porém, não se manifestou publicamente sobre a questão, mas ao que tudo indica, não compactua do mesmo desejo do ex.

Quando se casaram, Gusttavo Lima já era um sertanejo milionário, com um dos cachês mais altos do Brasil. Durante o namoro e o matrimônio, os dois prosperaram. Andressa desistiu de atuar, mas se tornou uma blogueira e influenciadora de sucesso. Gusttavo Lima ultrapassou todos os seus números e somou a seu patrimônio uma mansão avaliada em R$ 30 milhões, e um iate (que foi de Roberto Carlos), de R$ 25 milhões, entre outros bens.

O que diz o STF:

De acordo com a súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, Andressa Suita têm direito à metade dos bens de Gusttavo adquiridos após o casamento, em que ela tenha, direta ou indiretamente, participação na aquisição. Ou seja, bens adquiridos durante a união podem, sim, ser partilhados. Ela só não tem direito ao que ele conquistou antes.

