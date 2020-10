Gusttavo Lima se manifesta após a separação

PUBLICIDADE

O cantor Gusttavo lima se pronunciou, na tarde desta terça (13), pela primeira vez após sua separação ser anunciada, no último dia 9. Pelo Twitter Gusttavo publicou um post que os fãs viram como uma resposta para Andressa Suita, que se manifestou publicamente nesta manhã.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”, escreveu o Embaixador.



Pela manhã, Andressa Suita usou o Instagram para contar como o músico pediu a separação, logo após uma viagem em família. O desabafo foi seu primeiro pronunciamento após o anúncio do fim.

“Foi necessário eu ficar um pouco distante para poder assimilar tudo o que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem qualquer motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, começou ela.

