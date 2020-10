Apontadas como “pivôs” da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, mulheres negam e se manifestam nas redes

PUBLICIDADE

Desde que veio a público a notícia da separação do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita boatos sobre traições do sertanejo “pipocam” nas redes sociais e em sites de notícias.

Huma Kimak e Gabriela Couto foram duas personagens que tomaram conta das conversas envolvendo a separação e apontadas como affairs que causaram o fim do casamento do sertanejo.

Huma Kimak

A modelo foi a primeira a ser apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Indignada, se defendeu afirmando que nunca teve qualquer tipo de relação com o cantor.

Através de seu Instagram, a modelo se posicionou sobre os boatos que começam a reverberar.

“Eu nunca tive nada com Gusttavo Lima. Estou sendo julgada e chamada de talarica e destruidora de lares. Sempre fui fã dele, mas só o vi em cima de um palco. Eu sei o valor de um relacionamento e respeito isso”, disse a influenciadora.

Gabriela Couto

A jovem é a mais nova apontada como suposto affair de Gusttavo Lima e pivô da separação do sertanejo de Andressa Suita. Gabriela usou seus Stories na tarde desta terça-feira (13) para negar seu envolvimento com o cantor e explicar seu lado da história.

Em uma série de vídeos, ela afirmou ter sido hackeada e que a pessoa que invadiu seu perfil postou uma foto que daria a entender que ela estava jantando com Gusttavo no último final de semana.

“Nunca precisei de cantor sertanejo nem de ninguém para me promover”, disse a jovem, que conta com mais de 50 mil seguidores no Instagram. Na imagem que havia sido compartilhada no story dela, aparece o print de uma conversa em que o pé do primo de Gusttavo Lima aparece, além de uma foto de uma Ferrari. Outro clique também postado na conta dela foi uma foto em que ela supostamente estaria na chácara do cantor.

Internautas descobriram a conta da jovem e, após a notícia viralizar, os números de seguidores da morena não param de aumentar. Contudo, sua última publicação já passa de 3 mil comentários detonando a suposta atitude e citando Andressa Suita.

