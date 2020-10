Gusttavo Lima é chamado de ‘boy lixo’ após declaração de Andressa Suita

PUBLICIDADE

O cantor Gusttavo Lima, 31, está recebendo críticas nas redes sociais após declarações da agora ex-mulher, a modelo Andressa Suita, 32, de que ele teria terminado com ela sem motivo algum.

No Twitter, o nome de Lima apareceu como um dos temas mais comentados nesta terça-feira (13). As pessoas começaram a chamá-lo de “boy lixo”.

“Minhas definições de boy lixo foram atualizadas, Gusttavo Lima”, disse uma. “Quem poderia imaginar que o Bolsominion Gusttavo Lima era um boy lixo? Olhem a declaração que ele fez para Andressa”, escreveu outro. “Gusttavo Lima (bolsominion) é boy lixo e choca o total de zero pessoas”, postou um outro.

A reação do público acontece por conta do depoimento de Andressa Suita, que nesta terça falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com o cantor. Por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, ela disse que a separação “foi um choque” e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada na segunda passada (5) para lhe comunicar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.

“Até domingo passado [4] estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

A modelo ponderou que a vida deles não era um conto de fadas, que eles “tinham problemas como qualquer casal”. “Mas nada a ponto de nos separar”.

Em nota encaminhada pela sua assessoria de imprensa, Gusttavo Lima disse que o fim do casamento ocorreu após “um desgaste normal da relação”. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica.”

“A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal.”

Veja a repercussão nas redes sociais

engraçado que quando foi uma mulher, quando foi a Luísa Sonza foi um estrondo, mas agora que foi o gusttavo lima vai ficar todo aquele povinho que apunhalou a menina caladinho e fingir que nada aconteceu ou dar desculpinhas… enfim, a hipocrisia pic.twitter.com/Dpy7chImpG — aoty AG6 (@needyaoty) October 13, 2020

Depois dos storys da Andressa Suita eu definitivamente parei de gosta do Gusttavo Lima igual eu gostava…. — L̶u̶a̶n̶a̶ ̶N̶u̶n̶e̶s̶ (@luly_ns_) October 13, 2020

sentindo a dor da andressa suita daq — celly (@mia_robem) October 13, 2020

Admiro muito a Andressa Suita!! Mulher linda, maravilhosa, forte, guerreira ela tem mais é que cuidar dela e dos filhos dela mesmo, o cara é um babaca, garanto que ele deve ter colocado chifre nela, não duvido nada, não confio muito em homens — Maria Clara🌪🎯 (@gigiamoreterno) October 13, 2020

acabei de ver os stories da Andressa suíta, estou indignada o cara fingiu que tava tudo bem e do nada pediu divórcio — Bia dos memes 🏡 (@Biadeolv) October 13, 2020

Sempre soube que o Gusttavo Lima era um boy lixo, mas que ele iria fazer isso com a Andressa suita…. Nem o futuro esperava! — Stella Swan (@florifica) October 13, 2020

