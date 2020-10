Emocionalmente abalado após a separação, amigos de Gusttavo Lima se preocupam com o cantor

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (09), a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou a todos de surpresa. Esse assunto ainda está dando muito o que falar. Segundo informações da colunista Keila Jimenez, do blog KTV, do R7, amigos íntimos do cantor revelaram que estão muito preocupados com o psicológico dele e temem que ele comece a beber mais ainda longe dos filhos e de ex-esposa.

De acordo com a colunista, Gusttavo Lima assumiu que estava bebendo muito mais do que normal durante esse período de pandemia. Amigos garantem que a família era como uma base para o cantor.

Crises de depressão

Vale lembrar que Lima já teve graves crises de depressão no passado, tendo até que cancelar os shows para tratar da doença. O cantor se isolou completamente, teve crises de ansiedade e insônia, cogitando desistir da carreira.

Assim como Andressa, o sertanejo agora não estaria atendendo nem respondendo quase ninguém. Reuniões marcadas para esta semana não foram confirmadas e o celular do cantor parece ter sido desligado.

Gusttavo Lima tem uma live marcada para o dia 17, sábado, e contratantes anunciantes temem que o cantor tenha de desmarcar o show.