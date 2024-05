Coluna Lia Dinorah

TST define lista…

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho realiza, na próxima segunda-feira, às 10h, sessão para definir os nomes que comporão a lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de ministro destinada à advocacia decorrente da aposentadoria do magistrado Emmanoel Pereira.

Cabe à Ordem dos Advogados do Brasil encaminhar ao TST uma lista sêxtupla, que será reduzida à tríplice e enviada à Presidência da República para a escolha de um dos nomes. A pessoa indicada será, então, submetida à sabatina na CCJ do Senado e, caso aprovada, seu nome deverá ser referendado pelo Plenário da Casa.

Em dezembro, a OAB apresentou ao TST os nomes de Natasja Deschoolmeester, Roseline Rabelo de Jesus Morais, Adriano Costa Avelino, Raimar Rodrigues Machado, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e Emmanoel Campelo de Souza Pereira.

B-DAY

César Pimentel vai festejar o seu aniversário, neste sábado, reunindo os amigos em noite mexicana, no restaurante El Paso, na 404 Sul.

A quatro mãos

Amanhã, o Bla’s, na 406 Norte, promove um jantar especial pelos 10 anos da casa. O chef Gabriel Bla’s irá receber o chef Franklin Bin, e juntos criarão um saboroso menu autoral em seis etapas.

Happy Land

O mais novo parque de diversões temático da capital, será inaugurado hoje, no Mané Garrincha. Durante três meses os brasilienses vão poder ter a oportunidade de levarem seus filhos, netos, além de claro, reviverem também a sua infância, em um espaço onde os personagens dos desenhos animados ganham vida, junto ao um ambiente lúdico com castelo encantado, shows pirotécnicos, musicais, parque de diversão, pista de patinação no gelo, vila gastronômica e muito mais.

Tarde de autógrafos

A pioneira Mercedes Urquiza comanda mais uma sessão de autógrafos do livro “A Nova Trilha do Jaguar: De Brasília Minhas Memórias”. Será neste sábado, na Livraria Leitura do Taguatinga Shopping, a partir das 16h.

Vinho sem álcool é vinho mesmo?

Nós já trouxemos este debate para a coluna em edições anteriores. E para quem é do time “vinho tem álcool” vai apreciar a proposta do ministro da Agricultura da Itália, Francesco Lollobrigida, na qual rejeita toda bebida sem álcool ser etiquetada como vinho. A proposta polêmica foi lançada durante a Vinitaly, uma das maiores feiras de vinho do mundo que teve lugar em Verona, no início de abril. A Itália é o maior produtor de vinho do mundo seguido da França em termos de volume. A medida visa assegurar os produtores de vinho italianos cujas exportações pesam mais mais de oito bilhões de euros na balança do país.

“Vinho” sem álcool ganha centro de excelência

Enquanto no país da bota o vinho sem álcool não é vinho, do outro lado do Montblanc, em Vic-Fezensac (no Sul da França) está sendo implantado o primeiro centro de excelência para a produção de vinho sem álcool, Chai Sobre (Adega sóbria, tradução livre). O centro será operacional no final de 2024 e poderá produzir 80.000 hectolitros por ano. Hoje os viticultores franceses vão para Espanha, Alemanha ou Bélgica para desalcoolizar seus vinhos. “O centro visa responder à tendência do mercado com vinhos sem álcool mas de qualidade”, diz Pascal Dupeyron, diretor da cooperativa Vivadour, que tem 300 viticultores aderentes para o Jornal Le Parisien. Embora o consumo tenha diminuído na Europa nas últimas décadas, o mercado do vinho sem álcool continua a crescer a cada ano, especialmente em 2022, com um aumento de 7%.