Separação de Gusttavo Lima: Puladas de cerca, bebedeiras e brigas teriam sida as causas

Publicamente, o casal alega um desgaste normal da relação. Entretanto, segundo o Jornal Extra, o comportamento do cantor teria o fator principal para no fim da união. A separação pegou a todos de surpresa, pois o casal não aparentava nenhum tipo de problema e era tido com exemplo. Fontes ligadas ao casal, que estava casado a 5 anos, relataram que o comportamento do cantor, entre eles as bebedeiras e “puladas de cerca” teriam sido um fator de desgaste na relação.

Em comunicado, a assessoria de imprensa do artista divulgou um comunicado afirmando que a separação ocorreu por conta de um “desgaste normal da relação” e que eles seguem amigos. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal”

Traições

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Gusttavo Lima negou qualquer tipo de traição ou “sacanagem” no relacionamento.

Amante em Colatina?

De acordo com o colunista Pedro Permuy, do jornal A Gazeta, afirma que a suposta responsável por arrebatar o coração de Gusttavo Lima é uma profissional da área de saúde da cidade de colatina e que a eleita se mantém discreta porque também é comprometida.

O cantor nega com veemência qualquer insinuação de traição.

Huma Kimak

A modelo Huma Kimak é apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita. A musa se defendeu, afirmando que nunca teve qualquer tipo de relação com o cantor.

Através de seu Instagram, a modelo se posicionou sobre os boatos que começam a reverberar.

“Eu nunca tive nada com Gusttavo Lima. Estou sendo julgada e chamada de talarica e destruidora de lares. Sempre fui fã dele, mas só o vi em cima de um palco. Eu sei o valor de um relacionamento e respeito isso”, disse a influenciadora.

Ela ainda reforçou sua defesa pelos stories. “Me tirem dessa! Eu sei o valor de um relacionamento, já tive vários namorados. Na minha vida, aprendi que é melhor trocar de namorado quando você já tentou de tudo”, finalizou.

Pego em flagrante

Segundo o jornalista Felipeh Campos, Andressa pegou Gusttavo Lima ficando com outra no estacionamento da academia. “Houve em flagra e a antena da Andressa já estava ligada havia muito tempo”, disse o jornalista ao programa de Sônia Abrão.