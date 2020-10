Ciúme excessivo e atitudes de Andressa teriam motivado Gusttavo Lima a pedir a separação

PUBLICIDADE

Em meio a boatos e especulações sobre a rápida separação do cantor Gusttavo Lima e Andressa Suita, fontes revelam que o verdadeiro motivo para o rompimento foi o ciúme excessivo de Andressa, que fazia vista grossa para as traições e estava sempre atrás do então marido.

De acordo com o jornal Extra, Gusttavo Lima estava muito incomodado com as atitudes da ex-esposa, que impedia que mulheres que ela considerava bonitas de chegarem perto do cantor.

A teoria ganhou um reforço após a influenciadora Brunah Canutho divulgar em suas redes sociais que foi impedida de entrar no camarim do cantor por Andressa Suita.

“Ela [Andressa] chegou e, de repente, veio a notícia de que nós não poderíamos fazer a entrega do quadro para o Gusttavo Lima. Eles disseram: “Não pode porque a gente não quer problema com a Andressa. A Andressa é ciumenta, vocês trouxeram a Brunah, ela chama atenção e simplesmente não vai dar”, declarou a influencer.

E Brunah não parou por aí… “Para piorar, o que me deixou muito mais triste foi o fato de falar: ‘ainda vem com roupa branca'”

Andressa incomunicável

De acordo com o colunista Léo Dias, Andressa Suita trocou o número do seu telefone após a repercussão da separação. De acordo com as fontes, Andressa cansou de ser bombardeada de mensagens e prefere ficar incomunicável. Apenas familiares e amigos próximos têm o novo número.