Suspeito de homicídio de professor é preso furtando cabos de energia

Um foragido da Justiça foi preso enquanto furtava cabos de energia na quadra 14 de Sobradinho. Ele tinha 13 passagens pela polícia e foi abordado ás 6h40 desta sexta-feira (18).

Ele cortava com um facão os cabos de rede elétrica quando foi avistado por um sargento do 13º Batalhão.

Com a ajuda de outro policial militar, o Sargento abordou o suspeito. O abordado confessou aos policiais que estava roubando os fios e já havia furtado algumas casas da região e indicou onde estavam os produtos do furto.

Na primeira casa indicada pelo detido, na Vila Denocs, os policiais encontraram um adolescente e no interior da residência havia uma bicicleta e vários produtos que haviam sido furtados em duas casas da região, avaliados em R$ 20 mil.

O jovem foi apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente e responderá pelo ato infracional análogo ao crime de receptação. Ele possui três passagens por tráfico de drogas.

Na outra casa indicada, também na Vila Denocs, a equipe abordou um homem que tentou fugir pelo telhado quando viu a aproximação das viaturas. Com ele foi encontrada uma sacola com aproximadamente 300 gramas de maconha. O abordado foi preso e apresentado na 13ª Delegacia, onde verificou-se que já possuía outras passagens por receptação e tráfico de drogas.

O autor dos furtos dos cabos de energia foi apresentado na 13ª Delegacia, onde foi constatado que ele participou do homicídio de um professor que foi encontrado com o corpo carbonizado em Planaltina (GO), no dia 5 de março.

O detido possuía mandado de prisão em aberto por agressão a um idoso, na ocasião ele tentou roubar os carros da vítima.