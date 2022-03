PMDF encontra 11Kg de maconha dentro de veículo em Samambaia

Os suspeitos estacionaram rapidamente na QR 631 após avistarem a viatura. A dupla desembarcou e tentou despistar a equipe

Por Maria Eduarda Cardoso

[email protected]

Na noite desta sexta-feira (18), 11 kg de maconha foram apreendidos em Samambaia.

Os Policiais Militares do Grupo tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) encontraram a droga dentro de um carro com dois ocupantes.

Os suspeitos estacionaram rapidamente na QR 631 após avistarem a viatura. A dupla desembarcou e tentou despistar a equipe. Ambos foram abordados e com eles foi encontrada a chave do carro.

Após busca veicular, foi localizado no banco do assoalho um tablete de maconha. No porta-malas foi encontrada uma sacola com grande quantidade de maconha, duas trouxas de cocaína, dinheiro e uma máquina de cartão.

A dupla foi conduzida para a 26ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.