Praça da Bíblia de Brazlândia é entregue à população

Foi inaugurada a Praça da Bíblia de Brazlândia na noite desta sexta-feira (18). A entrega foi realizada com 15 dias de antecedência.

A obra foi concluída em três meses e é uma reivindicação de mais de duas décadas da população da região, atendida pela atual gestão do Governo do Distrito Federal (GDF).

A cerimônia foi prestigiada pela comunidade do segmento cristão, pastores evangélicos e autoridades do Executivo local.

O vice-governador Paco Britto anunciou mais benfeitorias para a cidade. “Aqui, também, em breve, teremos uma quadra de grama sintética para toda a população aproveitar”, disse.

Outra novidade mencionada foi a troca de iluminação por lâmpadas de LED, inclusive na praça.

Representando o governador Ibaneis Rocha, Paco fez questão de ressaltar a importância da praça para a população. “Este espaço traz a oportunidade de mais jovens estarem perto de Cristo e seus ensinamentos; mais jovens longe das drogas e da violência”, frisou. “Brazlândia, assim como todas as regiões administrativas do DF, tem o olhar atento do governo Ibaneis Rocha e Paco Britto e, agora, tem este ponto de encontro para ações sociais, shows, cultos e, o mais importante, ocupando a cidade”, completou.

Entre os moradores, estava a merendeira de 38 anos, Lucivânia da Silva Costa, que levou filhos, neta e sobrinha à praça ao saber da inauguração. “Eu nasci em Brazlândia, sempre frequentei este local e já havia cultos evangélicos, ao ar livre. Como fizeram aqui, o formato [com palco], vai aumentar o fluxo de pessoas. Achei legal”, elogiou.

Estrutura

A Praça da Bíblia tem um coreto (palco) medindo 371,1 m² e um monumento em referência à Bíblia, com versículos do livro sagrado. A construção visa facilitar a realização de celebrações e eventos religiosos, com o intuito de reduzir os custos e gastos na contratação de empresas de montagem e desmontagem de palco, tornando os eventos mais econômicos para a administração pública, bem como para a iniciativa privada.

Segundo a administração regional, a área comporta milhares de pessoas e será palco de movimentos ecumênicos, shows, cultos, feiras, eventos públicos do governo, entre outras utilidades. Outras possibilidades são as celebrações e encontros ao ar livre, com atividades religiosas, sociais, culturais, educativas e de lazer, com conforto e segurança. “Era um sonho da população fazer um local de congraçamento”, resumiu o administrador, Jesiel Costa.

A cidade se destaca no cenário religioso com diversos eventos do segmento cristão, entre eles: Festa do Divino Espírito Santo, Marcha para Jesus, Encontro da Mãe com o Filho e Festa de São Sebastião.

Culto

Durante o evento, além das bênçãos iniciais feitas pelo pastor Sampaio, que tem 56 anos de ministério, foi realizado um culto ministrado pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Brazlândia (Copebraz). O presidente do conselho, pastor Valdeci da Silva, considerou a noite “memorável”. “A cidade ganha um monumento muito importante, para realizar eventos e trabalhos evangelizadores, que irão abençoar nossa cidade”, valorizou.

Também presente à solenidade, o deputado distrital Iolando Almeida, autor da emenda destinada à obra da praça, após relembrar o passo a passo, desde a concepção da ideia ao resultado final da construção, elogiou a gestão atual, ao dizer que o “governo tem respondido prontamente às solicitações da cidade”.

Ao final do evento, ao som do grupo de louvor da igreja Assembleia de Deus, sob fogos de artifício, as autoridades descerraram o monumento com formato de Bíblia. O vice-governador recebeu ainda uma Bíblia Sagrada do pastor Bruno, da Sociedade Bíblica do Brasil.

*Com informações de Lucíola Barbosa, da Agência Brasília