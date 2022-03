Nova linha de ônibus atenderá o Paranoá Parque

Márcio Antônio de Jesus diz que a iniciativa faz parte de um projeto piloto de racionalização e otimização da frota

Uma nova linha de ônibus atenderá os moradores do Paranoá Parque. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) disponibilizará a linha para aqueles que querem se deslocar até o Plano Piloto.

A linha 0.018 irá partir da rodoviária do Paranoá, passando pelo Paranoá Parque e sentido via w3 norte, via ponte JK. As atividades começarão na próxima segunda-feira (21).

Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de operações da Semob, diz que a iniciativa faz parte de um projeto piloto de racionalização e otimização da frota de ônibus do Distrito Federal.

O novo serviço será operado com miniônibus e sem cobrador.

“Os veículos utilizados operam atualmente no transporte vizinhança no Plano Piloto. Na nova linha, serão utilizados em horários diferenciados, quando ficam ociosos no Plano Piloto. Dessa forma, além de melhor aproveitamento, haverá também a ampliação na oferta de transporte coletivo para os moradores do Paranoá Parque”, ele explica.

O motorista fará a cobrança da tarifa no caso de pagamento com dinheiro.

A linha 0.018 será operada pela empresa Pioneira, com tarifa de R$ 5,50.

As viagens acontecerão de segunda a sexta-feira, com ida às 4h40, 5h, 5h10, 5h20, 5h30, 5h40, 6h, 6h15 e 6h50. Já a volta acontecerá às 17h, 18h40, 19h15, 19h40, 19h50, 20h10, 20h40, 20h50 e 21h20.

*Com informações da Agência Brasília