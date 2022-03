Setor M Norte e Nova QNL ganham mais uma linha de ônibus

Os usuários podem fazer pedidos de criação, alteração de itinerários e aumento na quantidade de viagens das linhas pelo telefone 162

Uma nova linha de ônibus começará a funcionar nesta segunda-feira (21) e atenderá passageiros do Setor M Norte e da Nova QNL, em Taguatinga.

A circular 364.7 vai do Terminal da M Norte até a Estação Centro Metropolitano do Metrô, passando também pelo Shopping JK.

Leia também Nova linha de ônibus atenderá o Paranoá Parque

A linha terá 32 viagens nos dias úteis, sendo a primeira às 6h e a última às 20h10.

A empresa São José é a responsável pelo serviço e a tarifa a ser cobrada é de R$ 2,70. O itinerário completo da linha pode ser visto a partir do início da operação no DF no Ponto.

O subsecretário de operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, explica que essa implantação é uma reivindicação antiga dos moradores da região. “Com o novo serviço, esses passageiros vão ter o acesso facilitado ao metrô, onde vão poder fazer a integração”, completa.

Os usuários podem fazer pedidos de criação, alteração de itinerários e aumento na quantidade de viagens das linhas de ônibus por meio do telefone 162 ou pelo site www.ouv.df.gov.br.

Horários (partindo do Terminal da M Norte): 6h, 6h25, 6h50, 7h15, 7h40, 8h05, 8h30, 8h55, 9h20, 9h45, 10h10, 10h35, 11h25, 11h50, 12h15, 12h40, 13h05, 13h30, 13h55, 14h20, 14h45, 15h10, 16h, 16h25, 17h15, 17h40, 18h05, 18h30, 18h55, 19h20, 19h45 e 20h10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília