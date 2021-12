Secec premia agentes da Mala do Livro

Com aporte total de R$ 500 mil, cada voluntário do programa de criação de bibliotecas domiciliares vai receber R$ 5 mil por sua contribuição

Com o intuito de valorizar o trabalho e a dedicação dos voluntários do programa “Mala do Livro”, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) lançou o edital Nº 36/2021, que teve resultado final publicado nesta terça-feira (21.12) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Com aporte total de R$ 500 mil, cada voluntário do programa de criação de bibliotecas domiciliares vai receber R$ 5 mil por sua contribuição ao fomento do livro, leitura, e contação de histórias no DF ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Ao todo, o chamamento público contemplou 94 dos 101 agentes de leitura inscritos, ficando de fora apenas aqueles que não cumpriram as exigências contidas no edital.

“A Mala do Livro é um programa tipo exportação, que rompeu as fronteiras do Distrito Federal. Tem a força que tem devido a esses voluntários amantes da leitura”, destacou o secretário Bartolomeu Rodrigues.

Acesse na íntegra o Resultado Final.

Os proponentes de regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) receberam pontuação extra de acordo com a localidade de atuação, bem como concorrentes do gênero feminino, autodeclarados pretos ou pardos e pessoas com deficiência.

Para receber o prêmio, os proponentes premiados devem encaminhar recibo assinado ao e-mail [email protected] em até 10 dias após a publicação do resultado final.

Acesse aqui o Modelo de Recibo.

MALA DO LIVRO

O Programa de Extensão Bibliotecária Mala do Livro – Biblioteca Domiciliar – é uma iniciativa de estado do GDF sob o guarda-chuva da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), formalizado pelo Decreto nº 17.927, de 20 de dezembro de 1996.

Atualmente, a Mala do Livro tem 75.300 títulos cadastrados no sistema em 196 malas (na verdade, caixas de madeira dobráveis). Há ainda 188 malas em instituições que prestam assistência social, além de outras sete em hospitais. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), que avança para Minas e Goiás, contabiliza mais de 500 unidades.