Foragido no DF é preso na Paraíba

Foi confirmado que o criminoso estaria escondido na casa de seu genitor, localizada na capital paraibana, em João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil do DF prendeu um homem que estava foragido desde novembro e era alvo de investigação da 38ª Delegacia de Polícia pela prática de estelionato.

A prisão ocorreu durante ação efetuada por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, por levantamentos realizados pelos investigadores do DF. Foi confirmado que o criminoso estaria escondido na casa de seu genitor, localizada na capital paraibana, em João Pessoa.

No inquérito apurado pela 38ª DP, o autor, no mês de agosto deste ano, teria vendido um pacote de viagem, marcada para o mês seguinte, a um casal residente em Vicente Pires e, mesmo após receber a quantia aproximada de R$ 12mil, a viagem não aconteceu, deixando as vítimas no prejuízo.

Durante a investigação, restou apurado que o procurado atuava com práticas ilícitas desde o ano de 2014, sendo apontado como autor em outras 22 ocorrências policiais, sendo 16 delas, praticadas com o mesmo modus operandi: o criminoso simulava a contratação de pacotes aéreos para clientes de sua empresa, recebendo e se apossando dos valores pagos, e não cumprindo com o prometido.

“Em alguns dos casos, a viagem aérea acontecia, porém, ao chegarem no destino, as vítimas descobriam que não havia a hospedagem e/ou o serviço de transporte contratado”, explica o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.



Ao perceber que haviam caído em um golpe, as vítimas procuravam o golpista e, mais uma vez, eram enganadas e persuadidas om inúmeras desculpas e falsas promessas de ressarcir o prejuízo causado.



“Estima-se que o prejuízo total causado às vítimas é de R$ 92 mil, sem contar os valores que alguns deles tiveram que arcar com as passagens de volta, de transporte ou hospedagem”, destaca Ataliba.

Segundo apurado, após ter seus crimes divulgados pela imprensa, o autor fugiu do Distrito Federal, tendo se escondido em cidades do Nordeste.

Na última sexta feira (17), os policiais da 38ª DP apuraram que o foragido, procurado desde o dia 23 do mês passado, em João Pessoa/PB, quando foi repassada a informação à Subsecretaria de Inteligência do Estado da Paraíba e, após levantamentos no local, a prisão do autor foi cumprida na manhã desta sexta-feira (21) por policiais militares daquele estado. Posteriormente, após o recesso de fim de ano, o preso será recambiado ao Distrito Federal para ser interrogado em vários procedimentos e ocorrências policiais.



Caso ele seja condenado, poderá ficar de um a cinco anos preso por cada crime de estelionato praticado.