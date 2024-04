Adolescente de 16 anos tem braços e pernas amputados após encostar em fio de alta tensão em SP

Um jovem de 16 anos enfrenta uma difícil recuperação após um trágico acidente que resultou na amputação de ambos os braços, a perna direita e parte do pé esquerdo. Rafael Ferreira permanece internado na Santa Casa de Santos há quase três meses desde o incidente, sem previsão de alta médica.

Residente em Bertioga (SP), Rafael era o braço direito de seu pai, José Ferreira, um ajudante de pedreiro de 60 anos. O acidente que mudou suas vidas ocorreu em uma tarde de março, enquanto o idoso finalizava o revestimento do muro de uma residência no bairro Santa Maria, em Santos.

No intuito de ajudar o pai a desentupir um cano, Rafael segurava uma barra de ferro quando subiu a um muro com aproximadamente três metros de altura. Desafortunadamente, ele não percebeu a presença do fio de alta tensão e inadvertidamente encostou a barra na rede elétrica. O material condutor resultou no arremesso do jovem para longe, mas seu pai, José, conseguiu evitar que caísse ao chão.

Os serviços de emergência foram acionados e o Samu rapidamente levou Rafael até a Santa Casa de Santos. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, de acordo com relatos familiares, permaneceu em coma por 22 dias.

Apesar dos esforços da equipe médica para evitar as amputações, foi decidido que esta era a melhor alternativa para garantir a sobrevivência de Rafael.