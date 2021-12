Projeto escolar busca integração e valores para os pequenos

A missão da instituição é oferecer um serviço educacional de excelência, com planejamento pedagógico baseado em abordagens diversas

O Centro de Desenvolvimento Partimpim é uma escola que busca integrar valores positivos aos que passam por lá. O evento cultural é um reflexo da atividade que a escola desenvolve há nove anos. A missão da instituição é oferecer um serviço educacional de excelência, com planejamento pedagógico baseado em abordagens diversas, pautando-se nos parâmetros Curriculares Nacionais e na fundamentação de pensadores especialistas em teorias pós-críticas.

A Partimpim entende que a educação infantil, período mais sensível do desenvolvimento emocional, intelectual e físico das crianças, é o momento mais importante para a formação do caráter do ser humano, razão pela qual prezamos por um atendimento muito acolhedor e intimista que, aliado ao projeto pedagógico de excelência, fornece aos seus alunos um pleno desenvolvimento intelectual e um ambiente projetado para ser a extensão do lar do aluno, facilitando o processo de aprendizagem das crianças.











A nossa 9ª edição do Evento Cultural tem como objetivo semear uma doce lembrança de alegria de um dia mágico, repleto de amor, felicidade e muita diversão para os alunos e todos os membros de suas famílias. Desde a nossa primeira edição preparamos as nossas festas com muita dedicação e capricho, focando em ser um evento singular na vida das famílias que compõem a nossa comunidade, por isso, cada evento da Partimpim é único.