VÍDEO: veja atuação dos Bombeiros no incêndio da Casa Maaya

No final da manhã desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para controlar o incêndio que atingiu o complexo gastronômico Casa Maaya, às margens do Lago Paranoá. As imagens impressionam e o fogo rapidamente consumiu todo o estabelecimento.

Só restou ao Corpo de Bombeiros isolar a área e controlar as chamas. O CBMDF atuou com 80 militares e doze viaturas. Em pouco tempo, o fogo parecia controlado e os militares já realizavam o rescaldo do local. A manobra consiste em resfriar o ambiente e evitar novos focos de incêndio.

Ainda na manhã desta terça, a empresa responsável pelo empreendimento divulgou uma nota. “Hoje é o dia mais triste de todos nós da Casa Maaya. Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h, uma de nossas operações começou a pegar fogo, e foi contido antes que se espalhasse. Felizmente o incidente não teve vítimas. Ainda não sabemos a causa do incêndio e vamos colaborar com todas as investigações para podermos descobrir. É importante frisar que nós temos todos os alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Segurança Pública para o funcionamento, assim como o de inspeção toda nossa estrutura e equipamento. Ao longo do dia e com o decorrer das informações vamos mantendo todos informados.”, diz a a nota.

