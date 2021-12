Incêndio na Casa Maaya será apurado por perícia

Uma nota divulgada pelos donos do complexo informa que o fogo foi contido antes de comprometer toda a estrutura. “Felizmente, o incidente não teve vítimas”, informa

A causa do incêndio no Complexo Maaya será apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que realizará uma perícia no local. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 21, e a investigação pericial será importante para entender o que aconteceu para gerar o fogo que consumiu o estabelecimento.

O delegado Marcelo Portela, da 1ª Delegacia de Polícia, disse que a perícia será realizada ainda hoje. Os resultados, no entanto, só devem ser divulgados após o natal.

Além da vistoria, os donos do local devem ser ouvidos, para colaborar com a investigação. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu ao chamado e iniciou a contenção das chamas por volta das 11h.

Uma nota divulgada pelos donos do complexo informa que o fogo foi contido antes de comprometer toda a estrutura. “Felizmente, o incidente não teve vítimas”, informa.

A Casa Maaya fica localizada no Setor de Clubes Sul e é um complexo cultural e gastronômico. Ideal para atender toda a família, o local contava com um espaço kids. A estrutura é de palha e lembra a Oca da Tribo, que passou pela mesma situação e sofreu um incêndio em 2011.