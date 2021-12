Ibaneis aguarda TCDF para construção de 5 mil moradias

Durante a entrega de hoje, Ibaneis afirmou que o residencial é destinado aos candidatos das faixas de renda 2 (renda mensal de R$ 2,6 mil a R$ 4 mil) a 4 (acima de R$ 7 mil a 12 salários mínimos)

Na manhã desta terça-feira (21), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou o residencial Júlio César Peres, na Samambaia Sul, e comentou sobre a pretensão de construir cinco mil moradias que serão entregues em diversas regiões administrativas da capital. “Lançamos os editais e o Tribunal de Contas está avaliando. Em breve deve ser liberado o começo das obras das 5 mil residências no Recantos das Emas, Sol Nascente e em várias cidades. A população do DF precisa”, afirmou o mandatário.

Durante a entrega de hoje, Ibaneis afirmou que o residencial é destinado aos candidatos das faixas de renda 2 (renda mensal de R$ 2,6 mil a R$ 4 mil) a 4 (acima de R$ 7 mil a 12 salários mínimos). No evento, 56 chaves de apartamentos foram entregues. Os imóveis contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

“Fizemos projetos e agora fazemos as entregas. Passamos pela Vila Planalto, acinamos a ordem de serviço da crechee agora vamos para o Sol Nascente assinar a ordem de serviço do terminal rodoviário. Graças a Deus temos recursos para fazer todas as obras, daremos mais benefícios para a população em 2022”, finalizou Ibaneis Rocha