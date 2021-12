Primeiro leilão de bens do Funad no ano de 2022

O leilão cobre bens que sofreram perdimento judicial em decorrência de um procedimento instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

O Primeiro leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) do ano de 2022, no âmbito do Distrito Federal, já esta acontecendo. Com o início no dia 15 de dezembro de 2021, o evento se estenderá até o dia 21 de janeiro de 2022.

O leilão cobre bens que sofreram perdimento judicial em decorrência de um procedimento instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele se trata ainda do primeiro leilão de bens imóveis do Funad no DF (imóvel urbano localizado em Ceilândia/DF).

A modalidade do Leilão será exclusivamente online.

Data/horário: os lances serão recebidos a partir do dia 15/12/2021/2021 (quinta-feira), com encerramento a partir das 09h30 do dia 21/01/2022 (sexta-feira). Informações resumidas e detalhadas: aqui

Fotos e descrição do bem a ser leiloado estão disponíveis no portal.

Devido a pandemia do COVID-19, a visitação pelos interessados obedecerá a seguinte sistemática: Visitas serão realizadas somente após agendamento, com no mínimo três dias de antecedência, por meio do telefone: (41) 3323 3030 ou e-mail [email protected]

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) está realizando a divulgação do certame no sítio.