Posse dos novos auditores fiscais do DF acontecerá nesta quarta (22)

O presidente da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) e do Sindifisco-DF, Rubens Roriz, convida a todos a participar hoje (22), logo mais às 17h30, no Palácio do Buriti, da solenidade de nomeação dos 166 novos Auditores Fiscais que foram aprovados no último concurso público para o Fisco distrital.

“Esse é um momento ímpar para a sociedade brasiliense, pois essa recomposição do Fisco da capital federal vem em momento crucial para o incremento de recursos, vitais ao atendimento à população brasiliense. E para entender esse momento, é importante repisar os eventos pretéritos que culminaram nessa nomeação”, afirma o Rubens Roriz que também é vice-presidente da Febrafite (Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais).

Histórico

O último concurso para o cargo de Auditor Fiscal, à época Tributário, data de 1993, sendo que os 150 aprovados somente vieram a ser nomeados e tomaram posse em 18/07/1995. Posteriormente, foi realizado concurso de nível superior para Fiscal da Receita, em 2001, sendo nomeados aproximadamente 250 novos servidores para o fisco. Já em 2002, por questões judiciais, ocorreu a posse de 41 Auditores.

Assim, dessa sequência de nomeações e posses, e considerando a unificação de cargos promovida pela Lei Distrital n.º 4717/2011, foram acrescidos à Administração Tributária Distrital mais 441 Auditores Fiscais da Receita do DF, desde o ano de 1995.

Desse período até os dias atuais vários eventos ocorreram, principalmente a aposentação de, ao menos, duas gerações dessa importante categoria de servidores distritais. Decorridos esses 26 anos do último concurso específico, hoje o Fisco do DF tem tão somente 381 Auditores Fiscais, para um quantitativo de 1.000 cargos que compõe a categoria, ou seja, a taxa de ocupação da carreira Auditoria Tributária do DF, é de 38,1%. Insuficiente e bem aquém do tamanho e da pujança da economia de Brasília.

Informações:

Posse dos novos Auditores Fiscais da Receita do DF

Data: 22/12/21

Horário: 17h30

Local: Salão Branco, Palácio do Buriti.

A posse será transmitida ao vivo pelas redes do GDF:

Twitter: www.twitter.com/AgênciaBrasília

Facebook: www.facebook.com/govdf