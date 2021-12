Grupo Azulim entregará centenas de cestas nesta quinta, em Sobradinho 2

Grupo também receberá computadores do governo e vai inaugurar um Telecentro

Depois de distribuir cerca de 5,5 mil cestas básicas para várias entidades de todo o DF, nesta quinta (23/12), às 14h, o Grupo Cultural Cultural Azulim, parceiro do Natal sem Fome, entregará centenas de cestas básicas e uma centena de brinquedos na festa de Natal da entidade, em frente à sede deles em Sobradinho 2 ( Quadra Ar 9 Conjunto 5 – Lote 24, 24, Setor Oeste). Na ocasião, o Azulim também receberá o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Gilvan Máximo que vai anunciar a instalação do telecentro de informática da instituição que atenderá a comunidade no ano de 2022.

“Com grande satisfação, continuamos firmes e fortes engajados em nossa missão de utilizar a cultura para promover o desenvolvimento humano e social de grupos periféricos nas comunidades do Distrito Federal. Poder tocar um telecentro de informática com excelência será uma de nossas metas de 2022”, afirma o presidente do Azulim, Iranildo Moreira.

Azulim

O grupo cultural Azulim surgiu em 1994, depois de ser injustamente classificado como gangue pelas autoridades na década de 90. A iniciativa, antes intitulada Grupo de Jovens de Sobradinho II, adotou um novo nome após ser identificada pela cor negra “azulada” de seus membros, apelidados de “azulins” pela comunidade. Criado para combater a crescente criminalidade e marginalização no Distrito Federal, o grupo lançou o Programa Jovem de Expressão, em Sobradinho II. A parceria com o Grupo Caixa Seguros, com o UNODC (Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime) e com a CUFA-DF (Central Única das Favelas) possibilitou o avanço do projeto, que possibilitou o atendimento a jovens de 18 a 29 anos com atividades de capacitação profissional, terapia comunitária e, principalmente, expressões culturais afrodescendentes. Nessa época, o Azulim enviou para Portugal um jovem que representaria o Brasil no campeonato mundial de break dance em Portugal, o Red Bull Bice One 1 versos 1.

O representante brasileiro venceu e se tornou o Campeão Mundial. Atualmente, a iniciativa é classificada como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Depois de meses com atividades paralisadas pela falta de patrocinadores, o grupo voltou a oferecer oficinas diversas, como capoeira, street dance, cavaquinho, informática e dança terapêutica. Além disso, o Azulim é parceiro do Natal sem Fome na distribuição de milhares de cestas básicas, com atenção especial para famílias carentes de Sobradinho II. Sem contar com a manutenção da casa de reabilitação Mar Vermelho, no Morro do Sansão, também em Sobradinho II.

Natal Sem Fome

Uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil, que ocorre desde 1994 e já ajudou mais de 20 milhões de pessoas por todo o Brasil a terem um Natal digno. Essa iniciativa é o grande projeto da Ação pela Cidadania, tida como o movimento social mais reconhecido do Brasil. Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, tem como principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais.

Serviço:

O quê: Entrega de centenas de cestas básicas e uma centena de brinquedos na festa de Natal do Grupo Cultural Azulim + anúncio da instalação do telecentro de informática da instituição que atenderá a comunidade no ano de 2022

Onde: Em frente à sede deles em Sobradinho 2 ( Quadra Ar 9 Conjunto 5 – Lote 24, 24, Setor Oeste)

Quando: Nesta quinta (23/12), às 14h

Informações: (61) 99185-4141