Homem é preso por estupro de vulnerável virtual

As investigações duraram cinco meses e tiveram início quando uma criança, de dez anos, postou no status do Whatsapp, um vídeo íntimo dela própria

Na madrugada desta quarta-feira (22), policiais da 6ª DP desencadearam a Operação Amigo da Onça. Um homem, de 63 anos, foi preso preventivamente no Paranoá Parque pelo crime de estupro de vulnerável virtual. As investigações duraram cinco meses e tiveram início quando uma criança, de dez anos, postou no status do Whatsapp, um vídeo íntimo dela própria. A família procurou a polícia que, após exames periciais no celular da criança, tiveram acesso aos diálogos entre a vítima e o suspeito. Ele incentivava a criança a praticar atos libidinosos, virtualmente, para satisfazer a lascívia dele.

O suspeito é amigo íntimo da família da vítima. Com informações da PCDF