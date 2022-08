PCDF deflagra Operação Jogo Duro

A PCDF, por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Jogo Duro e desarticulou uma casa clandestina de jogos situada na Rua 12 de Vicente Pires

Na tarde dessa terça-feira, 23, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Jogo Duro e desarticulou uma casa clandestina de jogos situada na Rua 12 de Vicente Pires.

A ação policial foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia anônima informando a exploração de jogo de azar no local, todas as terças e sextas-feiras, a partir das 12h. Os agentes apreenderam cadernos com anotações financeiras, mobiliário, e R$ 20 mil.

A delegacia também foi procurada por alguns familiares dos apostadores que afirmaram perdiam grandes quantias nas apostas efetuadas no local.

A delegacia realizou a ação para surpreender os jogadores e os mantenedores da casa na terça e constataram a prática de poker no local. O apostador, para participar do jogo, teria que arcar com a quantia inicial de R$ 300.

Havia 27 pessoas, entre jogadores, funcionários e o responsável pelo estabelecimento. Todos foram conduzidos à delegacia.

O responsável pela exploração do jogo ilícito, um homem de 41 anos, foi autuado em flagrante pela contravenção penal de exploração de jogo de azar (a pena pode alcançar um ano de prisão).

Os jogadores, por participarem do jogo ilícito, foram autuados em flagrante pela mesma prática infracional e estão sujeitos a uma pena de multa, que varia de R$ 2 mil a R$ 200 mil reais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos foram liberados após assinatura de termo circunstanciado.