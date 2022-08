Projeto de qualificação profissional feminina abre 360 vagas em Santa Maria

As inscrições começam amanhã (25) e vão até o dia 31, e as atividades estão previstas para começar no dia 5 de setembro

Foi publicado hoje no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o Chamamento Público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do projeto “Mulheres Vencedoras – Capacitação e Profissionalização Feminina – Santa Maria”.

São 360 vagas abertas, e as inscrições poderão ser feitas de forma eletrônica, pelo site da Secretaria de Estado de Trabalho, entre os dias 25 e 31 de agosto. Confira a disposição das vagas:

DODF

Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e ser, preferencialmente, do gênero feminino, que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou em situação de desemprego e que more, preferencialmente, em Santa Maria. Caso seja menor de idade, é obrigatório o preenchimento do formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais.

Para auxiliar no preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no projeto, será disponibilizado atendimento presencial no período de 25 a 31 de agosto, de segunda a sábado, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, na Sede da Associação de Moradores do Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

O resultado final para convocação das candidatas para início das atividades será divulgado no site da Secretaria de Estado de Trabalho do DF a partir do dia 1º de setembro. A previsão é de que as atividades comecem a ser administradas a partir do dia 5 do próximo mês.