TRE define ordem na exibição de propagandas dos candidatos ao GDF

A partir desta sexta-feira (26) o material começará a ser exibido e, a ordem de cada candidato foi definida por sorteio

A exibição de propaganda eleitoral gratuita em canais de rádio e televisão é um direito dos candidatos e partidos políticos. A partir desta sexta-feira (26) o material começará a ser exibido e, a ordem de cada candidato foi definida por sorteio, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Para o Buriti:

Candidato – partido – tempo de tela

Leandro Grass – Partido Verde (PV) na coligação PT-PV-PCdoB – 1 minuto e 44 segundos Keka Bagno – Partido Socialismo e Liberdade (Psol) na coligação Psol/Rede – 22 segundos Leila Barros – Partido Democrático Trabalhista (PDT) – 46 segundos Ibaneis Rocha – Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na coligação MDB-PP-PL-Avante-Solidariedade-Pros – 3 minutos e 12 segundos Izalci Lucas – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – 58 segundos Rafael Parente – Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 51 segundos Coronel Moreno – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – 21 segundos Paulo Octávio – Partido Social Democrático (PSD) – 1 minuto e 41 segundos

As propagandas são organizadas por dia, nas segundas, quartas e sextas, ficam os candidatos ao Senado Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e Governo do Distrito Federal (GDF). Já nas terças, quintas e sábados ficam os candidatos à Câmara Federal e à presidência.