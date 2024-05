Morre pioneiro de Brasília responsável por obras do Congresso e da Praça dos Três Poderes

Pioneiro de Brasília e responsável pelas obras do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes, o ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) Creso Villela morreu, na sexta-feira (3/5), aos 95 anos. Ele estava em casa, na capital federal. A cremação será realizada no domingo (5/5), antes de uma pequena cerimônia restrita a familiares, atendendo a pedido escrito deixado por ele.

“Creso Villela foi uma referência de empresário, líder sindical e ser humano. Sua partida deixará um vazio na história da cidade, especialmente na construção civil, mas também um enorme legado para as pessoas que o conheceram e para o setor seguir cada vez mais forte com seus ensinamentos”, disse o atual presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior.

Entre os familiares, ficam as boas memórias. “Uma pessoa singular”, disse o engenheiro Eduardo de Oliveira Villela, de 62 anos, um dos sete filhos de Creso, fundador da construtora Villela e Carvalho, que está na terceira geração. Ele deixa outros seis filhos: Jerônimo, Mônica Beatriz, Ana Lúcia, Claudio, Paulo e Ana Paula, além de dezenas de netos. “Um encantador de pessoas”, afirmou Claudio sobre o pai.

Foto: Arquivo Pessoal

“Ontem [sexta-feira], às 17:35, descansou meu avô doutor Creso Villela. Expirou dormindo e sem dores”, contou o engenheiro civil Vitor Villela, um dos netos do patriarca da família. “Será para sempre um ícone de pioneirismo e engenharia pura na construção civil e no mercado imobiliário da cidade”, acrescentou.

HISTÓRIA DE VIDA

Creso Villela nasceu, no dia 17 de janeiro de 1929, em Jataí (GO), município fundado pelo seu tataravô e onde, 26 anos depois, Juscelino Kubitschek disse, publicamente, pela primeira vez, que a capital do país seria construída no interior do Brasil. O anúncio ocorreu durante um comício de sua então candidatura a presidente da República.

O fiscal de obras do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes passou parte de sua infância em Catalão, a 540 km de Jataí. Depois, aos 12 anos, foi morar com um tio no Rio de Janeiro para investir ainda mais nos estudos. Ainda criança, dizia que queria entrar para a aeronáutica, mas, ao terminar o colegial, o pai não o autorizou a entrar no cadastro de reserva.

Foto: Arquivo Pessoal

Creso Villela veio para Brasília em 1958, um ano depois de se formar engenheiro arquiteto, título concedida pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, aos 29 anos. Viveu o auge da construção da nova capital federal. “Nossa arquitetura moderna estava em pleno prestígio e evidência mundial”, disse ele, em uma ocasião.

Em 1959, Creso Villela foi contratado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e, com sua esposa, Ernestina, conhecida como Tininha, morou em um acampamento onde hoje fica o estacionamento do Senado. “Brasília foi um canteiro de obra extraordinário para mim”, conta ele, cuja primeira função foi fiscalizar as obras do Congresso Nacional.

RECONHECIDO POR JUSCELINO KUBITSCHEK

A partir de 1961, como chefe da 2ª Divisão de Obras do Departamento de Edificações da Novacap, Creso Villela foi responsável pelas obras de edificação da Praça dos Três Poderes, localizada no início da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Naquele mesmo ano, ele recebeu uma carta escrita pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, em que reconhece o patriótico apoio do engenheiro arquiteto à luta travada na condução do desenvolvimento nacional.

Foto: Arquivo Pessoal

Depois de ocupar diversos cargos de gestão pública quando a verticalização de Brasília estava em pleno vapor, em 1968, em meio a mudanças no governo, Creso Villela viu que estava na hora de investir na iniciativa privada e fundou sua construtora, a Villela e Carvalho, que, entre obras no setor imobiliário, shoppings, hotéis e usina hidrelétrica, já construiu mais 800 mil metros quadrados no Distrito Federal. Foram da Construtora Villela e Carvalho os primeiros documentos de habite-se em Águas Claras e no bairro Noroeste.

Creso Villela criou uma verdadeira relação de amor com a atual capital brasileira, onde nasceram dois de seus sete filhos. Os cinco primeiros filhos de Creso Villela nasceram na antiga Goiás Velho, hoje Cidade de Goiás, na casa da avó materna deles. A esposa de Creso, Ernestina, conhecida como Tininha, faleceu em 2019. Os dois viveram juntos por 65 anos, considerando namoro, noivado e casamento.