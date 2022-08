Detran-DF publica calendário de renovação do licenciamento de veículos

Nesta quarta-feira, 24, foi publicado pelo Detran, o calendário para renovação do licenciamento anual dos veículos registrados na capital

Nesta quarta-feira, 24, foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF), pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), o calendário para renovação do licenciamento anual dos veículos registrados na capital da República.

Confira, a seguir, o cronograma:

Placa com finais 1 e 2 – prazo final para renovação até 30 de setembro

Placa com finais 3, 4 e 5 – prazo final para renovação até 31 de outubro

Placa com finais 6, 7 e 8 – prazo final para renovação até 30 de novembro

Placa com finais 9 e 0 – prazo final para renovação até 31 de dezembro

Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), é necessário quitar todos os débitos relativos ao IPVA, na Secretaria de Economia; a taxa de licenciamento anual, recolhida pelo Detran; o seguro obrigatório (DPVAT), administrado pela Seguradora Líder; e eventuais multas de trânsito vencidas.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima conduzir veículo não licenciado, penalizada com multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recolhimento do veículo ao depósito.

O CRLV é documento de porte obrigatório, sendo aceito tanto na versão impressa quanto na eletrônica (CRLVe). O licenciamento pode ser obtido pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, do Senatran (antigo Denatran), ou pelo Detran Digital, tanto pelo portal como pelo App Detran Digital, do Detran-DF.