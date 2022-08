Homem é detido com arma de fogo e anabolizantes no Gama

Na noite de terça-feira, 23, a PMDF, por meio do Grupo Tático Operacional do 9º BPM, apreendeu uma arma de fogo e anabolizantes, no Gama

Na noite de terça-feira, 23, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 9º BPM, apreendeu uma arma de fogo e anabolizantes, no Gama. Na ação um homem foi detido.

Os policias abordaram o veículo que estava o suspeito no Setor Leste do Gama. Ao vistoriarem o carro, foi encontrado 15 caixas e três frascos de anabolizantes e uma pistola calibre 9 mm com 10 munições, além de uma maquininha de cartão bancário.

O homem foi conduzido à 20ª Delegacia para o registro da ocorrência e apuração do crime de comércio ilegal de anabolizantes.