PCDF apreende arma, munições e anabolizantes em Sobradinho II

A PCDF efetuou a prisão em flagrante de indivíduo que possuía ilegalmente um revólver calibre 32 na residência

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia, após investigação destinada ao combate do uso irregular de arma de fogo, na região de Sobradinho II, efetuou a prisão em flagrante de indivíduo que possuía ilegalmente um revólver calibre 32 na residência, além de munições de mesmo calibre e anabolizantes importados, em desacordo com as normas da Anvisa.

Segundo as investigações, o investigado formalizou o pedido perante o Exército para se qualificar como CAC e comprar armas. Todavia, com o pedido negado, decidiu comprar a arma no mercado clandestino por R$ 3,5 mil, na região de Sobradinho II. Além disso, adquiria munições e anabolizantes.

Após a abordagem policial e efetuada a prisão, foram realizadas buscas também na dele residência, onde foram localizados os objetos ilícitos. O autuado, se condenado, poderá cumprir até três anos de prisão.

Segundo o delegado Abdala, as investigações continuarão para identificar e prender os comerciantes do mercado ilegal de arma de fogo e de anabolizantes na região de Sobradinho II e Fercal.

Foi lavrado o auto de prisão em flagrante e fixada a fiança. Os advogados pagaram o valor arbitrado e o autuado posto em liberdade. Os anabolizantes foram apreendidos e encaminhados para a perícia.