PCDF deflagra operação e apreende 2 mil cigarros eletrônicos

Na tarde de terça-feira, 20, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – Corf e com apoio do Procon, DF, deflagrou operação em duas tabacarias, sediadas no Sudoeste.

Foram apreendidos aproximadamente dois mil Dispositivos Eletrônicos para Fumar – DEFs, chamados de cigarros eletrônicos e, aproximadamente mil essências usadas nesses DEFs.

A comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar é proibido no país, como prevê a Resolução 46/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa/MS.

Os proprietários dos estabelecimentos responderão criminalmente pela comercialização dos produtos. As medidas administrativas foram devidamente adotadas pelo Procon/DF.