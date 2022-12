Grávida é esfaqueada na Asa Norte e levada ao hospital em estado grave

Na manhã desta quarta-feira, 21, o CBMDF atendeu a uma ocorrência, referente a uma agressão física com uso de arma branca na SCLN 708

Na manhã desta quarta-feira, 21, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 03 (três) viaturas e 05 (cinco) militares, referente a uma agressão física com uso de arma branca na SCLN 708, Bloco H, próximo ao Dr. Colchão.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a senhora G.D.S de 23 anos, com pelo menos 4 perfurações superficiais, sendo elas nas costas e no braço direito.

A vítima informou aos bombeiros que está grávida de sete meses e teve de ser levada às pressas para o Hospital de Base. Até o momento, não há detalhes sobre quem seria o agressor ou qual a motivação do crime.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está no local do ocorrido, e a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) investiga o caso.