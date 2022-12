Papa-lixos do Noroeste já podem ser usados pela população

Lixeiras semienterradas recebem separadamente descartes orgânicos e recicláveis; cada equipamento tem capacidade para três mil litros

Os papa-lixos do Noroeste, no Plano Piloto, começaram a ser operados. São 148 lixeiras semienterradas que possibilitam o descarte separado de materiais reciclados e orgânicos, sem exposição dos resíduos.

O Noroeste recebeu 148 lixeiras semienterradas que possibilitam o descarte separado de materiais reciclados e orgânicos, sem exposição dos resíduos, num investimento de R$ 4,7 milhões feito pela Terracap | Fotos: Geovana Albuquerque / Agência Brasília

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) fará o esvaziamento diário dos depósitos, com alternância entre coleta seletiva e convencional. As lixeiras contam um contêiner para lixo orgânico e rejeitos, e outro para materiais recicláveis. Cada equipamento tem capacidade para três mil litros de resíduos.

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, ressalta que o Noroeste é o primeiro bairro do DF a operar papa-lixos com coleta seletiva. Por isso, são necessários cuidados por parte dos usuários. “É um equipamento que acondiciona corretamente os resíduos evitando sua exposição ao sol, chuva e contato com animais. Como permite a coleta seletiva, pedimos que os moradores façam a separação correta para que os recicláveis descartados no local possam gerar renda para as famílias de catadores”, explica ele.

As estruturas fazem parte do projeto urbanístico da localidade e foram instaladas pela Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). O investimento foi de R$ 4,7 milhões.

“Pretendemos instalar mais unidades nas quadras que restam. Antes, faremos vistorias técnicas junto a síndicos e líderes do setor, para decidir os melhores locais para as lixeiras. Gostamos sempre de ouvir a comunidade para evitar a escolha de um local inadequado; nosso objetivo é sempre trazer mais qualidade de vida para a população”, salienta o presidente da Terracap, Izidio Santos Junior.

O encarregado de um condomínio do bairro Ed Monteiro, 46 anos, afirma que a iniciativa é bem-vinda para a organização e limpeza da área. “A nossa expectativa é que funcione e que dê certo, sem que o lixo fique exposto, deixando a cidade até mais bonita”, diz ele.

O analista de sistemas Richard Silva, 64, também acredita que o fim da exposição dos resíduos é um dos maiores benefícios da medida. “Isso é ótimo, porque, no sol, o lixo atraía roedores, insetos, e causava um odor desagravável. Acho que, agora, a situação tende a ficar muito melhor”, conta Silva.

A localização de todas as 436 lixeiras semienterradas do Distrito Federal podem ser encontradas aqui. Para solicitar a instalação de papa-lixos em qualquer região administrativa, entre em contato com os canais oficiais da Ouvidoria: no site ou pelo telefone 162.

