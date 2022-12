PMDF prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Nesta terça-feira, 20, a PMDF prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, na QNN 8, conjunto I, em Ceilândia

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, na QNN 8, conjunto I, em Ceilândia.

A equipe de policiais militares do Gtop 30 realizava patrulhamento quando obtiveram êxito em prender um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Foi apreendido um revólver cal. 38 com três munições.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Outra prisão

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas, na Qr 805, conjunto 6, via pública, no Recanto das Emas.

A equipe de policiais militares do Batalhão de Rotam realizava patrulhamento quando obtiveram êxito em prender um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.