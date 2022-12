GDF Presente faz poda de árvores no Hmib para evitar alagamentos

O Polo Central 3 do programa cortou galhos e folhas de duas árvores e removeu um pé de Ficus que causava danos às calçadas e ao asfalto

O Polo Central 3 do GDF Presente e a Novacap concluíram a poda de árvores e a limpeza de calhas no Hospital Materno-Infantil (Hmib). O serviço foi solicitado pela unidade para evitar possíveis alagamentos na emergência pediátrica, que fica próxima ao local. Também foi feita a retirada total de uma árvore da espécie Ficus, cujas raízes danificaram o asfalto e as calçadas do pátio, além de ameaçarem a rede de esgoto.

Uma árvore da espécie Ficus foi retirada do local porque suas raízes danificaram o asfalto e as calçadas do pátio, além de ameaçarem a rede de esgoto. A madeira do tronco deverá ser vendida no próximo leilão da Novacap, que acontecerá em 2023 | Foto: Divulgação / GDF Presente

O trabalho que teve início na manhã da última segunda-feira (19) foi concluído nesta terça-feira (20). A iniciativa contou com a participação de 15 trabalhadores do GDF Presente e do Hmib. Folhas e pequenos galhos frutos das podas serão enviados para a Novacap para serem triturados, transformados em compostagem e depois doados a pequenos produtores rurais, por meio de um convênio da companhia com a Secretaria de Agricultura (Seagri). Já a madeira do tronco do Ficus, que foi completamente retirado, deverá ser vendida no próximo leilão da Novacap, que acontecerá em 2023.

O gerente de Apoio Operacional do Hmib, José Carlos Thiago, disse que os galhos e folhas de duas árvores estavam entupindo as calhas situadas sobre o setor de emergência pediátrica do hospital, o que poderia ocasionar alagamentos no local. “O Ficus foi retirado porque suas raízes danificaram o asfalto, a calçada e também estavam invadindo a rede de esgoto “, explicou o gestor.

José Carlos adiantou, ainda, que existe outro Ficus no pátio do hospital, que deverá ser retirado por causar os mesmos problemas. “A vida dos pacientes é nossa missão e vem em primeiro lugar. Também há a necessidade cuidar do patrimônio”, destacou o administrador. O Hmib é referência no atendimento cirúrgico pediátrico tanto ambulatorial como de urgência além de ser a referência em cirurgia pediátrica neonatal de toda a Rede/SES do DF.

Com informações da Agência Brasília