Avô estupra neta de apenas 5 anos na Cidade Ocidental-GO

O ver que ficaria em casa com o avô de 75 anos a criança pediu desesperada para que a mãe não a deixasse com ele.

Por Tereza Neuberger

Um senhor de 75 anos foi acusado pela nora, nesta quinta-feira (29) de ter cometido abusos contra a própria neta, de apenas 5 anos, na Cidade Ocidental-GO. O avô já teria abusado da neta na semana passada e na manhã de hoje (29), voltou a abusar da neta.

“Quando ela falou a gente assustou. Será? Será?” conta a mãe da menina ainda chocada com o acontecido. A mulher fez a denúncia e chamou a polícia assim que constatou o que estava acontecendo dentro da sua própria residência. “Aquele indivíduo pegou a minha filha de baixo da minha asa”, acrescenta a mãe.

De acordo com informações do Radar Ocidental, parceiro do Jornal de Brasília, a mãe da menina, já havia desconfiado que na última quinta-feira (25) o sogro teria abusado da filha. A pequena teria dito que seu avô passou a mão nela. Na manhã desta quinta-feira Eloiza Braga iria sair de casa e enquanto se arrumava no banheiro a criança entrou e em desespero pediu à mãe que não a deixasse sozinha. A mãe então questionou a criança que informou que o avô havia mexido novamente com ela.

O abuso teria ocorrido por volta das 5h desta segunda-feira (29). Após as queixas, a mãe da vítima verificou que ela apresentava arranhões graves no braço, e que as suas partes íntimas estavam bem avermelhadas. Ela rapidamente acionou a polícia militar no local e no momento da ocorrência o conselho tutelar também se dirigiu até o local.

Os envolvidos foram conduzidos ao CIOPS da Cidade Ocidental. De acordo com a mãe da menina, o sogro possui um histórico de cometer abusos contra outras pessoas da família. Eloiza tem outros dois filhos, um menino e uma menina que moram na mesma residência também com sua sogra.

No Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia a criança foi examinada e o resultado foi positivo para estupro de vulnerável.