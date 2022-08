Homem acusado de furto de barcos é preso pela PCDF

A operação teve o objetivo de cumprir três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão no Riacho Fundo 2 e no Sol Nascente

Um homem, de 46 anos, acusado de furtar dois barcos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29). A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Stolen Boat por meio da 38ª Delegacia de Polícia. O roubo aconteceu em julho deste ano e teria sido praticado por cerca de seis indivíduos no interior de um condomínio na Vicente Pires. Dois acusados já foram identificados.

O grupo é suspeito de ter praticado outros furtos no Distrito Federal, em especial de barcos e betoneiras. Os agentes localizaram o integrante detido dormindo no veículo na calçada da frente à residência de outro envolvido no crime.

