PCDF prende traficantes de ‘maconha gourmet’

As capturas fazem parte da segunda fase da Operação Presságio, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 24ª DP prendeu, nesta segunda-feira (29), cinco pessoas por tráfico de drogas e apreendeu R$ 1 milhão em drogas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD).

As capturas fazem parte da segunda fase da Operação Presságio, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e associação para o tráfico no Distrito Federal, em especial na região administrativa da Ceilândia.

As prisões, feitas em flagrante, foram realizadas no momento que a droga estava sendo transportada para o Distrito Federal, oportunidade que foram abordados dois veículos, sendo um batedor e outro transportando a droga, Junto deles, a quantidade de drogas apreendidas foi grande.

Veja:

Dentro de dois veículos foram encontradas 17 porções grandes, em embalagens plásticas, de ‘flor de maconha’; 46 embalagens plásticas e 10 embalagens a vácuo, com etiqueta “GOLD”, do que aparentava se trata de “maconha gourmet”; 05 porções, em tabletes, e três em tijolos, de “haxixe marroquino”; um tijolo, de pasta base para cocaína; 10 porções de “haxixe”; 32 tijolos de skank; uma seladora a vácuo, que era utilizada para embalar a droga.

Os demais foram presos em suas residências. Conforme as investigações, os autuados são difusores de maconha gourmet, que tem um alto valor no mercado e são bastantes conhecidos pela comercialização desta droga no DF.

Segundo PCDF, um dos autuados, quando iria adquirir e transportar a droga para o

Distrito Federal, ostentava em redes sociais, inclusive em festas, sinalizando que, estava no

Distrito Federal e entorno, com objetivo de tentar enganar a fiscalização policial.

O valor apreendido, por se tratar de uma maconha gourmet, no varejo, ficaria muito maior, podendo chegar até 3 milhões de reais.