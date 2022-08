Assassino de Brenda fez uma espécie de ritual macabro ao matá-la

Depois da execução, o assassino colocou uma música evangélica e disse ainda que beberia o sangue da vítima.

Por Tereza Neuberger

O terceiro envolvido no assassinato brutal de Brenda Pinheiro da Silva, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Danylo Téo de Oliveira, ficou responsável por sumir com o corpo da vítima. Brenda foi estuprada e assassinada com cerca de 22 facadas, esquartejada e carbonizada em maio deste ano. O corpo da jovem foi localizado em um matagal de Samambaia.

Equipes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) prenderam na última sexta-feira (26) dois acusados dos crimes identificados como Eduardo Mendes de Oliveira e Yuri Nunes Laurindo. Um dos envolvidos no crime apontado como o mentor é membro de uma facção do Distrito Federal. Para dificultar a identificação do corpo, os autores cortaram as duas mãos da vítima.

A PCDF apurou que Brenda foi morta com golpes de peixeira, na cozinha. Depois da execução, o assassino colocou uma música evangélica e passou a entoar cantos em línguas estranhas. Disse ainda que beberia o sangue da vítima e que Deus sabia por quê ele tinha que matá-la. Enquanto era golpeada, a vítima implorava pela vida, pedindo clemência pois tinha três filhos para criar. Depois que a vítima estava morta, o criminoso pisou na cabeça da vítima e a xingou de desgraçada.

De acordo com as investigações, o criminoso que arquitetou o homicídio de Brenda sentia ciúmes da relação de amizade entre Brenda e a ex-companheira dele. As amigas costumavam sair juntas para festas e barzinhos. De acordo com o delegado adjunto da 26ª DP, Rodrigo Carbone, o mandante do crime já vinha ameaçando a vítima de morte por meio de áudios.

Brenda Pinheiro da Silva, de 26 anos, foi violentada antes de ser brutalmente assassinada. Foto: Imagem cedida ao Jornal de Brasília

A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Em uma delas os autores teriam armado uma espécie de emboscada para a vítima chamando Brenda para beber uma cerveja e supostamente “apresentar” um amigo a ela. Já na segunda hipótese, a polícia acredita que a dupla sequestrou a jovem e a levou para a casa de um dos autores.

Segundo apurações, Danylo levou o corpo de Brenda até um matagal em Samambaia e, lá, decepou as mãos, as duas pernas e a carbonizou. Brenda foi encontrada sem roupa, o que reforça a hipótese de estupro.

O corpo da jovem, que era moradora do Recanto da Emas, foi localizado em 7 de maio. A mulher trabalhava com reciclagem e deixou três filhos pequenos.

Os autores foram indiciados por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. O mandante do crime já cumpriu 12 anos de cadeia em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda por um outro homicídio, e também foi condenado anteriormente a uma pena de 12 anos por um assalto e estava solto. Já Yuri, tem passagens por tráfico de drogas, roubos e violência contra a mulher.