PMDF prende dupla armada e com carro clonado no Gama

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira(29), por porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na DF 290 no Gama. Eles estavam armados e a bordo de um veículo clonado.



A dupla foi abordada por volta das 16h30 pela equipe de policiais militares do 9º Batalhão. Após consulta ao sistema a equipe verificou que o veículo, um Citroën Aircross, estava com a placa clonada. Durante a revista veicular os policiais encontraram, no interior do veículo, um revólver calibre 38 com seis munições intactas. A dupla foi apresentada na 20ª Delegacia de Polícia (gama), onde foi registrado o flagrante.