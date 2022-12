Assaltante que tentou roubar dois veículos é preso no 26 de Setembro

O criminoso usou uma barra de ferro para intimidar as vítimas. Após não conseguir sair com o carro do lugar o homem o danificou com a ferramenta

Um homem, de 26 anos, suspeito de tentar roubar um carro e uma moto na área conhecida como 26 de setembro, foi preso em flagrante por policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) do Distrito Federal nesta segunda-feira (05). Ele foi localizado pouco depois dos fatos em sua residência.

De acordo com o depoimento de uma das vítimas, que seria proprietária do veículo roubado, o seu automóvel, um Fiat Uno, apresentou problemas na parte mecânica e acabou estacionando para ver o que aconteceu. Em seguida, a segunda vítima, em uma motocicleta CB 300/Honda, teria parado para ajudar, momento em que foram abordados pelo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com uma barra de ferro e com emprego de grave ameaça, o homem ao ver as vítimas paradas com seus veículos anunciou o assalto. Após o anúncio, ingressou no automóvel e tentou sair do local, porém como o veículo estava com problemas,ele não conseguiu empreender fuga. O assaltante então, começou a desferir golpes com a barra de ferro no automóvel para danificá-lo.

Não satisfeito o autor tentou roubar a motocicleta, mas o proprietário entrou em luta corporal com o criminoso. A vítima armou-se com um pedaço de madeira para se defender. Em razão da resistência, o criminoso empreendeu fuga pelo matagal existente na região, porém deixou cair sua bermuda e assim foi localizada sua carteira de identidade que estaria no bolso da roupa.

As vítimas noticiaram os fatos à polícia e uma equipe de policiais civis conseguiu capturar o autor em sua residência localizada no Setor Norte da Estrutural/DF.

Já na delegacia, as vítimas reconheceram o suspeito capturado como o autor dos crimes e o mesmo foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de roubo tentado. O criminoso foi encaminhado para a carceragem da PCDF e passará por audiência de custódia.